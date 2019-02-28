В Баку частично перекроют эту дорогу
28 февраля 2019 12:58 237
Завтра днем будет частично ограничено движение автотранспорта на дороге от Бибиэйбатской мечети в направлении центра Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Дорога будет открыта для движения. Частичное ограничение будет введено в связи со строительно-ремонтными работами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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