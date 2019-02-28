Завтра днем будет частично ограничено движение автотранспорта на дороге от Бибиэйбатской мечети в направлении центра Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Дорога будет открыта для движения. Частичное ограничение будет введено в связи со строительно-ремонтными работами.