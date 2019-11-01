https://news.day.az/society/1171490.html Цепная авария в Товузе, есть пострадавшие
Цепная авария в Товузе, есть пострадавшие
В Товузе произошла цепная авария, в результате пострадали четыре человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло на дороге Баку-Газах на территории Товузского района.
В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2106", "ВАЗ 2107" и Mercedes пострадали 4 человека.
Раненые доставлены в больницу, ведется следствие.
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