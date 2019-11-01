В Товузе произошла цепная авария, в результате пострадали четыре человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло на дороге Баку-Газах на территории Товузского района.

В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2106", "ВАЗ 2107" и Mercedes пострадали 4 человека.

Раненые доставлены в больницу, ведется следствие.

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