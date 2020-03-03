Определены специальные государственные медучреждения для проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции в соответствии с международным опытом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабмина.

Лаборатории в специально выделенных медучреждениях созданы в полном соответствии со стандартом биобезопасности и других стандартов качества, установленных ВОЗ, анализы проводятся высокопрофессиональными кадрами, правильность результатов тестов контролируется специальными программами.

Проведение лабораторных анализов для установления коронавирусной инфекции в других государственных и негосударственных медучреждениях строго запрещено! В отношении всех медучреждений, нарушивших это требование, будут приняты меры в соответствии с законодательством.

В последнее время у граждан Азербайджана возник ряд вопросов в связи с лабораторной диагностикой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб при Кабмине сообщает, что для своевременного выявления коронавирусной инфекции важно взятие анализов у лиц, приехавших из регионов, где в настоящее время широко распространилось это заболевание, или лиц, которые были в контакте с приехавшими из таких регионов, а также с теми, у кого было подтверждено это заболевание. В настоящее время в лабораториях специально выделенных государственных медучреждений медицинское обследование этих лиц в соответствии с протоколом ВОЗ осуществляется за счет госбюджета. В случае, если эти лица почувствуют у себя симптомы респираторного заболевания (температура, слабость, кашель, тошнота, затрудненное дыхание), они незамедлительно могут позвонить по номерам "Скорой помощи" - "103" (в черте Баку) или "113" (за пределами столицы) и пройти врачебное обследование.