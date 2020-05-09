Моллы и торговые центры в Азербайджане откроются не раньше июня.

Как сообщает в субботу Day.Az с мероприятия, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"Этот вопрос сейчас обсуждается, но должен сказать, что открытие всех этих торговых центров и моллов с большой вероятностью не случится до конца месяца", - отметил Байрамлы.

По его словам, даже если решение о восстановлении работы торговых центров будет принято, работать они будут с ограниениями.

"Среди таких ограничений рассматриваются, например, ограничение на работу детских площадок и фудкортов", - добавил глава TƏBİB.