В Баку женщина родила в такси

Сегодня в Баку в автомобиле, принадлежащем одной из таксомоторных компаний, родился ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на странице компании в Facebook:

"В нашем такси впервые появился на свет ребенок. Семья беременной женщины заказала такси, чтобы добраться до больницы. Но из-за пробок произошли естественные роды и женщина родила ребенка в салоне автомобиле. Водитель, изменив маршрут следования, доставил мать и новорожденного ребенка в ближайшую больницу. В настоящее время состояние ребенка и матери нормальное".