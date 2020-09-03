https://news.day.az/society/1267815.html В Баку женщина родила в такси
В Баку женщина родила в такси
Сегодня в Баку в автомобиле, принадлежащем одной из таксомоторных компаний, родился ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на странице компании в Facebook:
"В нашем такси впервые появился на свет ребенок. Семья беременной женщины заказала такси, чтобы добраться до больницы. Но из-за пробок произошли естественные роды и женщина родила ребенка в салоне автомобиле. Водитель, изменив маршрут следования, доставил мать и новорожденного ребенка в ближайшую больницу. В настоящее время состояние ребенка и матери нормальное".
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