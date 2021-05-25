Тяжелое ДТП в Баку, есть раненые

В Абшеронском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участем автомобилей Kia и Mercedes.

Как сообщает корреспондент Day.Az с места событий, инцидент зафиксирован на дороге в Кюрдаханы.

В результате аварии оба водителя получили тяжелые травмы. Отмечается, что ДТП произошло по вине владелицы автомобиля Kia.

Погибших нет.