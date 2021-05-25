https://news.day.az/society/1346063.html Тяжелое ДТП в Баку, есть раненые - ФОТО
Тяжелое ДТП в Баку, есть раненые - ФОТО
В Абшеронском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участем автомобилей Kia и Mercedes.
Как сообщает корреспондент Day.Az с места событий, инцидент зафиксирован на дороге в Кюрдаханы.
В результате аварии оба водителя получили тяжелые травмы. Отмечается, что ДТП произошло по вине владелицы автомобиля Kia.
Погибших нет.
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