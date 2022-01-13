https://news.day.az/society/1426514.html В Азербайджане выявлены еще 674 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены еще 674 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 674 случая заражения коронавирусом, 509 человек вылечились, 10 - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены 623 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 607 397 человек вылечились, 8 490 - скончались, число активных больных составляет 7 668.
За последние сутки в стране проведены 10 386 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 978 735.
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