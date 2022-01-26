Принимайте участие в "Smart Qarabagh" хакатоне, воспользуйтесь шансом побороться за приз в $10 000!
Приглашаем вас принять участие в "Smart Qarabagh" хакатоне, соревновании по концепции "Умный город", сочетающем в себе такие передовые технологии как интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение, передает Day.Az.
Воспользуйтесь шансом побороться за приз в $ 10 000!
Направления "Smart Qarabagh" хакатон:
Образование
Сельское хозяйство
Транспорт
Домашнее хозяйство
Энергопотребление
Расход воды
Окружающая среда
Безопасность
Присоединяйтесь к восстановлению Карабаха!
Крайний срок подачи заявок: 16 марта 2022 г.
Для дополнительной информации можете обращаться:
050 251 40 28
Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.
Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.
Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.
Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.
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