Принимайте участие в "Smart Qarabagh" хакатоне, воспользуйтесь шансом побороться за приз в $10 000!

Приглашаем вас принять участие в "Smart Qarabagh" хакатоне, соревновании по концепции "Умный город", сочетающем в себе такие передовые технологии как интернет вещей, облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение, передает Day.Az.

Воспользуйтесь шансом побороться за приз в $ 10 000!

Направления "Smart Qarabagh" хакатон:

Образование

Сельское хозяйство

Транспорт

Домашнее хозяйство

Энергопотребление

Расход воды

Окружающая среда

Безопасность

Присоединяйтесь к восстановлению Карабаха!

Крайний срок подачи заявок: 16 марта 2022 г.

Для дополнительной информации можете обращаться:

050 251 40 28

office@teknofest.az

teknofest.az

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.