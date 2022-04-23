Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 4 363 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 478, вторую - 230, три и более - 3 346, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 309 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 623 719. Первую дозу вакцины получили 5 337 184, вторую - 4 838 229, три и более - 3 210 006, бустерную дозу после положительного результата теста - 238 300 человек.