Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, преимущественно без осадков. Местами возможны дожди, ветер южный, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13, днем - 17-22, в Баку ночью - 11-13, днем - 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем местами ожидаются дожди с грозами. Ночью и утром туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 23-28, в горах ночью - 0-5, днем - 10-15 градусов тепла.