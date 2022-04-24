Гордимся сборной Азербайджана по художественной гимнастике. Об этот сказала в воскресенье Trend зрительница Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку Гюнель Аббасова, передает Day.Az.

"Мы пришли поддержать нашу сборную, очень гордимся азербайджанскими гимнастками. Вчера наша команда в групповых упражнениях завоевала "серебро" в многоборье - это замечательный результат, наши спортсменки большие молодцы, мы знаем, как они стараются, сколько сил и труда вкладывают в подготовку к соревнованиям. Видеть их успехи - праздник для нас", - сказала она.

Зрительница отметила, что ее дочка тоже занимается художественной гимнастикой, и для нее наблюдать за ходом соревнований огромное удовольствие.

"Моя дочка занимается художественной гимнастикой в Олимпийском спортивном комплексе "Şağan", нас тренирует Айна Джафарова. Признаюсь, в большей степени это я поспособствовала тому, что мой ребенок увлекся спортом - мечтала, чтобы дочка занималась художественной гимнастикой. Ей и самой это очень интересно, она часто смотрела видеоролики с выступлениями граций, и мы решили записать ее в секцию. На соревнования в Национальную арену гимнастики мы пришли впервые, здесь царит бесподобная атмосфера, все организовано на самом высоком уровне", - отметила Аббасова.

По словам зрительницы, для совсем юных гимнасток наблюдать за ходом Кубка мира, где участвуют именитые гимнастки большая мотивация на будущее.

"Воочию видеть выступления известных спортсменок, наблюдать как они выполняют сложные элементы - огромная мотивация для совсем юных гимнасток. Кроме того, недавно в Лянкяране мы видели выступления членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике, наши девочки были в восторге, после этого у них столько эмоций. Для формирования будущего поколения спортсменов такие мероприятия - огромная мотивация", - добавила зрительница.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.