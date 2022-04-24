В Азербайджане состоялся очередной выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в 10 городах и районах республики выпускные экзамены по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, на проведение экзаменов было выделено 90 экзаменационных зданий, 1660 экзаменационных залов. Для управления экзаменами были назначены 97 общих экзаменационных руководителей, 266 экзаменационных руководителей, 2077 контролеров-преподавателей, 183 сотрудника режима пропуска (охраны), 97 представителей зданий.

В экзаменах ожидалось участие 21 790 учащихся, в них приняли участие и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

По предварительной информации, один учащийся был отстранен от экзамена в связи с обнаружением у него мобильного телефона.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ будет начата обработка экзаменационных протоколов и карт ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа занимает много времени, результаты экзамена планируется обнародовать в течение ближайших 3 недель.