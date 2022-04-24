Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 3 869 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 419, вторую дозу получили 227 человек, "бустерную" дозу - 2 954 человека. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 269.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 627 588, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 337 603, вторую дозу получили 4 838 456, бустерную дозу - 3 212 860 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 238 569 человек.