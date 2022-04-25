Пожар на "Торговой" в Баку

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Стали известны некоторые обстоятельства пожара на улице Низами в Баку.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на пересечении улицы Низами с улицей Марданова, на стыке двух зданий. Сгорела свалка мусора. На место происшествия были привлечены три пожарные машины Пожар удалось потушить.

22:00

В Баку на улице Низами, известной как "Торговая", сгорела кровля здания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, к месту были привлечены сотрудники МЧС.

Пожар удалось потушить. В настоящее время принимаются меры безопасности.