https://news.day.az/society/1655907.html Вниманию водителей
Вниманию водителей
Из-за тумана на некоторых автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что из-за туманной погоды в некоторых горных и предгорных районах в ночные и утренние часы 29 апреля видимость на автомагистралях снизится до 500-1000 метров.
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