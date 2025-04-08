Создание единого медицинского научного пространства - ключевое направление сотрудничества в ОТГ

Основными направлениями совместной деятельности между странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств (ОТГ) считаются создание единого медицинского научного пространства, проведение совместных научных исследований, установление единых стандартов медицинского образования и обеспечение непрерывного медицинского образования.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на V заседании министров здравоохранения государств-членов ОТГ в Астане.

По словам министра, Тюркский мир, несмотря на исторические трудности, успешно преодолел испытания и стал сильнее, развиваясь в условиях вызовов, с которыми столкнулось человечество.

Он отметил, что 25 декабря прошлого года пассажирский самолет Азербайджанских авиалиний, летевший по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки начал полет в направлении аэропорта города Актау, где при посадке потерпел крушение.

"Сразу после аварии по указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева делегация государственных структур Азербайджана была командирована в город Актау. В интервью азербайджанскому телевидению глава государства высоко оценил профессиональную деятельность казахстанских спасателей и медицинского персонала, отметил, что они проявили настоящий героизм.

Пользуясь случаем, выражаю соболезнования близким погибших в результате авиакатастрофы, желаю скорейшего выздоровления раненым. В день трагедии мы несколько раз связывались по телефону с министром Акмарал Алназаровой. С первых минут происшествия казахстанские медики во главе с А.Алназаровой оказали большую поддержку и проявили самоотверженность. Благодаря своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи пострадавшие выжили и были эвакуированы в свои страны без угрозы для жизни. Хочу отметить, что не только в Актау, но и в нескольких казахстанских провинциях за два дня добровольно сдали кровь тысячи человек. Солидарность, проявленная нашими братьями и сестрами из Казахстана, оставила большой след в сердцах азербайджанского народа", - подчеркнул министр.

Министр также отметил, что ОТГ за короткий срок сыграла важную роль в углублении отношений, регионального сотрудничества между странами-членами и наблюдателями.

"Четыре основных столпа - растущий авторитет ОТГ в системе международных отношений, основанный на общей истории, языке, идентичности и культуре, - являются результатом дальновидной политики, взаимного доверия и поддержки руководителей наших стран.

Принятие общего тюркского алфавита в сентябре 2024 года стало возможным благодаря поддержке, оказанной на высшем уровне", - сказал он.

Министр также отметил, что историческим событием стало проведение 4-го заседания министров здравоохранения ОТГ в Шуше, где был подписан протокол о намерениях по созданию Единой информационной системы Türktransplant.

"Мы видим, что заявление Президента Ильхама Алиева: "Организация тюркских государств должна стать одним из центров силы в мировом масштабе" успешно реализуется, и я уверен, что каждый из нас приложит усилия для достижения этой цели", - добавил Т.Мусаев.