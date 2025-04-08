В Карабахском университете будут функционировать новые факультеты со следующего года.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил ректор университета Шахин Байрамов в ходе 7-го Политического форума Университета АДА в городе Ханкенди.

"В Карабахском университете сейчас действуют три основных факультета, однако в ближайших планах - расширение академической базы. Уже в 2026 году в Ханкенди планируется открыть факультеты искусства и туризма, а также факультет сельского хозяйства", - сказал он.

На сегодняшний день в университете трудятся около 200 сотрудников, а количество первокурсников превышает 1100 человек, подчеркнул ректор.

"Карабахский университет поставил перед собой миссию - создание научно-образовательного и инновационного центра. Наша команда работает во имя этой цели, и уже сегодня вуз демонстрирует впечатляющие результаты, несмотря на то, что это только первый год его полноценной деятельности", - добавил Байрамов.