Минобороны Азербайджана предупредило население о взрывах

С 14 по 16 мая рядом с посёлком Пирекешкюль будет проводиться утилизация устаревших и непригодных для использования боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, работы будут проходить на полигоне с соблюдением всех мер безопасности.

Жителям столицы и прилегающих районов стоит быть готовыми к громким звукам взрывов - ведомство призывает сохранять спокойствие и отмечает, что для беспокойства нет причин.