https://news.day.az/society/1752607.html Минобороны Азербайджана предупредило население о взрывах С 14 по 16 мая рядом с посёлком Пирекешкюль будет проводиться утилизация устаревших и непригодных для использования боеприпасов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, работы будут проходить на полигоне с соблюдением всех мер безопасности.
Минобороны Азербайджана предупредило население о взрывах
С 14 по 16 мая рядом с посёлком Пирекешкюль будет проводиться утилизация устаревших и непригодных для использования боеприпасов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, работы будут проходить на полигоне с соблюдением всех мер безопасности.
Жителям столицы и прилегающих районов стоит быть готовыми к громким звукам взрывов - ведомство призывает сохранять спокойствие и отмечает, что для беспокойства нет причин.
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