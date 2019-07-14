Уругвайский нападающий "Сельты" Макси Гомес продолжит карьеру в "Валенсии". Форвард подписал соглашение с "летучими мышами", рассчитанное на пять лет - до июня 2024 года с суммой отступных в размере 140 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "кельты" выручили на продаже форварда порядка 14,5 миллионов евро.

Гомес - воспитанник уругвайского "Дефенсора", откуда летом 2017 года перешел в "Сельту" за четыре миллиона евро. В составе команды из Виго Гомес в минувшем сезоне принял участие в 36 играх во всех турнирах, забил 13 мячей, отдал пять голевых передач и заработал четыре желтых и одну красную карточку.

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