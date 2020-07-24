Тайсон рассказал о подготовке к бою против Роя Джонса

Бывший чемпион мира по боксу, американец Майк Тайсон рассказал о подготовке к бою против соотечественника Роя Джонса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тайсон заявил, что в данный момент находится в отличной форме, но собирается улучшить ее. "Сегодня я уже пробежал четыре мили (около 6,5 километров), затем будут спринты, а после я пойду боксировать. Любой, кто меня знает - поймет, что я не умею сбавлять темп и могу драться только агрессивно. И теперь во мне еще больше энтузиазма", - добавил он.

Боксер уточнил, что возвращается на ринг не ради заработка. "Бой будет для благотворительных целей. Не переживайте, не завидуйте, я не разбогатею. Я ничего не получу, а делаю это, потому что могу", - подытожил он.

Тайсон рассказал о желании провести бой с Джонсом 21 июля. В ответ Джонс заявил, что без сомнений принял предложение побоксировать с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. Противостояние пройдет в Калифорнии 12 сентября.