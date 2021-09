20-летний азербайджанец стал чемпионом Киева по боевому самбо

20-летний азербайджанский боец Тогрул Ибрагимли (74 кг) стал чемпионом Киева по боевому самбо. Об этом сообщил Trend Life отец спортсмена и его личный тренер, почетный президент и вице-президент Федерации кэмпо Украины и технический директор Международной федерации кэмпо Рауф Ибрагимов, передает Day.Az.

Тогрул Ибрагимли примет участие в чемпионате Украины (18-19 сентября), а в случае успешного выступления - в чемпионате Европы, который пройдет в Одессе 10 октября.

Еще в юные годы Тогрул неоднократно становился чемпионом международных соревнований и кубков по кэмпо, в том числе впоследствии по MMA и самбо. Шестикратный чемпион мира по кэмпо среди детей и юношей. Является победителем TYGA World Championships (Великобритания, 2012), World Cup and World Championship on Kempo (Турция, 2013 и 2015, Венгрия, 2014), World Martial Arts Games / Grappling & MMA (Грузия, 2016), WFC - World Championships (Италия, 2016), World Cup and World Championship on Kempo (Португалия, 2017, Испания, 2019, Венгрия, 2019) и в Украине Champion of Ukraine in Cossack Fight (2019), Kiev Combat Sambo Championship (2019), National PRO Ukraine Championship on ADSS (2019) и т.д. Также обладатель синего пояса по джиу-джитсу, член International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Студент Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Отметим, что Рауф Ибрагимов является экс-президентом Федерации кэмпо Азербайджана, заслуженным тренером. Основатель клуба кэмпо "Toğrul". Официальный представитель Международной федерации кэмпо в Азербайджане и Украине. У него пятеро детей - три сына и две дочери. Его дочь, 16-летняя Гюлай Ибрагимли - двукратная чемпионка Азербайджана по каратэ под эгидой Всемирной Федерации каратэ (World Karate Federation), победитель международных турниров. В Киеве занимается кикбоксингом, занимала первые и призовые места. 9-летний сын Фатех в ближайшее время примет участие в чемпионате Киева по самбо среди детей.