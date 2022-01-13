https://news.day.az/sport/1426335.html "Карабах" подписал нового игрока
"Карабах" подписал нового игрока
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" обнародовал новый трансфер.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамский клуб подписал контракт с 22-летним португальским полузащитником Леандро Андраде. Контракт подписан до июня 2025 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамский клуб подписал контракт с 22-летним португальским полузащитником Леандро Андраде. Контракт подписан до июня 2025 года.
Андраде будет играть под номером 15.
Ранее португалец играл за болгарский клуб "Черно Море".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре