"Карабах" подписал нового игрока
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Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" обнародовал новый трансфер.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамский клуб подписал контракт с 22-летним португальским полузащитником Леандро Андраде. Контракт подписан до июня 2025 года.
Андраде будет играть под номером 15.
Ранее португалец играл за болгарский клуб "Черно Море".