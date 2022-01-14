Назван главный претендент на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с аргентинским наставником "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино по поводу возможного назначения на аналогичную должность в английском клубе. 49-летний специалист считается главным претендентом на этот пост. Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующим наставником "красных дьяволов" является Ральф Рангник, который занимает эту должность временно до конца текущего сезона. Немец сменил на этом посту норвежца Уле-Гуннара Сульшера.

Почеттино возглавил "ПСЖ" в январе прошлого года. За это время столичный клуб провел 63 матча и выиграл Суперкубок Франции. Контракт аргентинца истекает летом 2023 года.

"Манчестер Юнайтед" после 19-ти туров занимает седьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 31 очко.