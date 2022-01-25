Дом Бензема обокрали во время матча "Реала" с "Эльче"

Дом нападающего "Реала" Карима Бензема обокрали во время матча с "Эльче" в чемпионате Испании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Marca со ссылкой на 20 minutos.

По данным источника, воры проникли в дом через сад, расположенный в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, в то время, когда дом был пуст.

Сам матч завершился со счётом 2:2. В этой встрече Бензема не удалось реализовать пенальти. Также он получил повреждение и покинул поле на 58-й минуте.