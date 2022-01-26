"Где Пэн Шуай?": второй скандал на Australian Open

Australian Open в этом году войдет в историю как один из самых скандальных. На смену истории с депортацией Новака Джоковича, пришла новая - "Где Пэн Шуай?".

В воскресенье служба безопасности на одном из матчей в Мельбурн-Парке попросила двух болельщиков снять майки и убрать плакат в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай. Но затем организаторы пошли на попятную, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Дрю Павлоу, австралийский правозащитник:

- Австралийская федерация тенниса капитулировала, потому что знают, что выглядят очень, очень плохо. В последнее время они выглядят абсолютно ужасно перед всем миром. И это невероятно, потому что мы сделали это с помощью двух футболок и ссылки на GoFundme.

Макс Мок, австралийский правозащитник:

- Это движение не прекратится, пока мы не увидим Пэн Шуай за пределами Китая или пока Пэн Шуай не будет говорить свободно.

Известная китайская теннисистка в ноябре прошлого года заявила о в соцсетях о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Госсовета КНР, а затем пропала.

Время от времени она все же начала появляться в медиапространстве, но ее заявления вызывали у мировой общественности еще больше вопросов.

Комментируя историю с болельщиками, организаторы Australian Open подчеркнули, что вопрос безопасности Пэн Шуай остается для них "важнейшим".