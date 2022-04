Известный боец MMA по прозвищу Атаман впервые посетил Баку

Баку впервые посетил известный боец ММА с азербайджанскими корнями Рафаэль Физиев, известный под прозвищем Атаман, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В столицу Азербайджана он прибыл со своим менеджером Саятом Абдрахмановым. О цели визита не сообщается.

29-летний спортсмен - десятый номер в рейтинге легковесов UFC. В 12 боях в UFC он одержал 11 побед.

Рафаэль Физиев - боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе в UFC. Родился 5 марта 1993 года в Казахстане, куда его предки были переселены из Азербайджана во времена сталинских репрессий. Затем его семья переехала в Кыргызстан. Его отец 20 лет работал в правоохранительных органах - в уголовном розыске Бишкека, и Рафаэль решил пойти по его стопам. Окончил Академию МВД Кыргызстана, работал в правоохранительных органах. Затем решил стать профессиональным спортсменом, занимался такими видами спорта, как бокс, кикбоксинг, муай-тай, боевое самбо, джиу-джитсу и борьба. На профессиональном ринге ММА дебютировал в 2015 году, выступал в региональных промоушнах Азии (ROAD FC) и Америки (Titan FC), одержал 35 побед. Работал тренером клуба "Тайгер Муай-Тай" в Таиланде, где его прозвали "Королем ринга".

С 2019 года выступает в UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютный бойцовский чемпионат) - спортивной организации, базирующейся в Лас-Вегасе (США) и проводящей бои по смешанным единоборствам (ММА) по всему миру. UFC является одним из крупнейших в мире промоутеров боёв по смешанным единоборствам, большинство бойцов занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, а бои транслируются в 130 странах. Фанаты UFC полюбили Рафаэля за уникальную технику боя и эффектный прием, когда он уклоняется от ударов ногой, как Нео из фильма "Матрица".

Он является единственным азербайджанцем, выступающим в самой престижной бойцовской спортивной организации мира. В 2021 году режиссер Эльмар Байрамов снял в США о бойце документальный фильм "Rafa / One day with the Champ" (Рафа / Один день с чемпионом).

Также Рафаэль увлекается кузнечным делом, создает образцы холодного оружия. Его имидж - любит выходить в папахе.

"Моя мама русская, а папа - азербайджанец. Я воспитывался в азербайджанских традициях, считаю себя азербайджанцем. А папаху мне подарили братья из Азербайджана. Она подчеркивает мой псевдоним "Атаман", который мне дал первый тренер по тайскому боксу Павел Федотов, потому что я люблю военную тематику. К тому же, я сам являюсь офицером. Папаха также ценна для меня тем, что является национальным азербайджанским головным убором. Я никогда не был в Азербайджане, но обязательно приеду", - сказал ранее Рафаэль Физиев.