Кубок мира FIG в Баку: Стали известны результаты Арзу Джалиловой и Зохры Агамировой за упражнения с лентой

В рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку азербайджанские грации Арзу Джалилова и Зохра Агамирова выполнили упражнения с лентой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Арзу Джалилова за упражнение с лентой получила от судей 29.750 балла и занимает на данный момент четвертое промежуточное место.

Выступление Зохры Агамировой арбитры оценили в 27.600 балла, и спортсменка занимает промежуточную 12-ю позицию.

Отметим, что сегодня гимнастки также представят программу с булавами.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.