Арзу Джалилова и Зохра Агамирова представили программу с булавами на Кубке мира FIG в Баку

В рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку азербайджанские грации Арзу Джалилова и Зохра Агамирова выполнили вторую программу, включающую упражнения с булавами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За выступление с булавами судьи поставили Арзу Джалиловой 26.650 балла, и на данный момент она занимает 17-е промежуточное место. Зохра Агамирова получила 30.400 балла и расположилась на пятой промежуточной позиции.

Результат Арзу Джалиловой в многоборье (обруч, мяч, лента и булавы) составил 119.450 балла, и на данный момент это шестое место.

Результат Зохры Агамировой за четыре программы составил 119.300 балла, и это седьмое промежуточное место.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.