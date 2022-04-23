Итальянская спортсменка заняла первое место в многоборье на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку

Итальянская гимнастка София Раффаэлли с результатом 125.150 балла заняла первое место в многоборье на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте в многоборье - представительница Болгарии Боряна Калейн, на третьем - Милена Бальдассарри из Италии.

Азербайджанские гимнастки Арзу Джалилова (119.450 балла) и Зохра Агамирова (119.300 балла) в многоборье заняли шестое и седьмое место соответственно.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.