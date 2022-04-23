Команда Азербайджана на Кубке мира в Баку занимает первое промежуточное место в упражнении с тремя лентами и двумя мячами

В рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку команда Азербайджана в групповых упражнениях представила программу с тремя лентами и двумя мячами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Упражнение продемонстрировала команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.

За упражнение команда получила от судей 30.600 балла и на данный момент занимает первое промежуточное место.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.