Определились финалистки второго дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку

В рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку определились финалистки индивидуальной программы в упражнении с булавами и лентой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал упражнения с булавами вышли - София Раффаэлли (Италия, 31.650 балла), Елизавета Полстяная (Латвия, 30.850 балла), Милена Бальдассарри (Италия, 30.600 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 30.450 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 30.400 балла), Эвелин Виктория Кочиш (Венгрия, 29.900 балла), Дарья Атаманов (Израиль, 29.500 балла), Эльжана Таниева (Казахстан, 29.300 балла).

Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова в финал упражнения с булавами не вышла, ее результат составил 26.650 балла (19-я позиция).

В финал упражнения с лентой вышли - Боряна Калейн (Болгария, 29.950 балла), Дарья Атаманов (Израиль, 29.950 балла), София Раффаэлли (Италия, 29.900 балла), Арзу Джалилова (Азербайджан, 29.750 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 29.300 балла), Милена Бальдассарри (Италия, 29.150 балла), Эвита Грискенас (США, 29.100 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 28.450 балла).

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова в финал упражнения с лентой не вышла, она заняла 13 позицию с результатом 27.600 балла.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

На Кубке мира FIG гимнастки соревнуются по отдельным предметам и в многоборье. По традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.