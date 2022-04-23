Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" в многоборье на Кубке мира FIG в Баку

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" в многоборье на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат команды в многоборье составил 63.650 балла.

Золотую медаль завоевала команда Италии (64.600 балла), "бронза" у групповой команды, представляющей Израиль (63.150 балла).

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.