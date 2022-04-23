Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла во второй финал Кубка мира FIG в Баку

В рамках второго дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал программы с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Упражнение продемонстрировала команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. За упражнение команда Азербайджана получила от судей 30.600 балла.

В финал упражнения с тремя лентами и двумя мячами также вышли команды, представляющие Италию (31.350 балла), Израиль (30.400 балла), Германию (27.000 балла), Японию (26.300 балла), Узбекистан (25.950 балла), Казахстан (23.800 балла), Эстонию (21.850 балла).

Напомним, что в ходе первого квалификационного дня команда Азербайджана прошла в финал упражнения с пятью обручами.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.