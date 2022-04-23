Мы справились с поставленной задачей.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказали Trend серебряные призеры Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку, члены команды Азербайджана в групповых упражнениях.

В состав команды входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

"Это было наше первое соревнование в текущем году. Безусловно, выступать в родной Арене гимнастики большая ответственность, поэтому и волнение ощущалось. Однако наша команда к этим соревнованиям готовилась как физически, так и морально, и мы смогли преодолеть это волнение. Хотим выразить благодарность всем, кто оказал нам поддержку при подготовке к этим соревнованиям - Федерации гимнастики Азербайджана, нашим тренерам, медицинскому персоналу. Их поддержка нас воодушевляет и придает силы. Завоеванное "серебро" в многоборье Кубка - победа каждой из нас. Завтра в финалах постараемся выступить лучше, чем сегодня, и показать результат выше", - сказала член команды Зейнаб Гумматова.

По словам Гюллю Агаларзаде, команда справилась с поставленной задачей.

"По итогам двух квалификаций мы, думаю, хорошо справились с поставленной задачей. Принимая во внимание, что в текущем году вступили в силу новые правила, и это было наше первое соревнование - считаю, команда смогла показать достойный результат. Завтра в финалах постараемся исполнить упражнение чисто, без помарок", - добавила она.

Говоря о конкурентах на Кубке мира, члены команды Азербайджана подчеркнули, что не оглядываются на соперников, а концентрируются на своем выступлении.

"В этом году наша композиция очень сложная, мы поставили программу, достойную медалей, и будем стараться показать хорошее выступление, а оценивать его - задача судей", - сказали гимнастки.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).