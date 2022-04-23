В субботу, 23 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку завершился второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня были названы имена победителей и призеров многоборья в индивидуальных и групповых упражнениях. Кроме того, определились финалисты в индивидуальной программе в упражнении с булавами и лентой, а также среди команд в групповых упражнениях, которые представили программу с тремя лентами и двумя мячами.

Участницы Кубка мира продемонстрировали свой артистизм и пластичность, выполнили сложные элементы под прекрасное музыкальное сопровождение.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Представляем читателям фото лучших моментов второго дня соревнований Кубка мира.