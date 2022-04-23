Турниры, проводимые в Баку, одни из моих самых любимых.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend итальянская гимнастка Милена Бальдассарри, завоевавшая "бронзу" Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в индивидуальном многоборье.

"В Азербайджан прилетела с хорошим настроем. С января работаю над программой, улучшаю результат. В Баку чувствую себя хорошо, эмоции и настроение - на высоте. В соревнованиях, проводимых в Баку, участвовала уже много раз, и могу сказать, что турниры здесь одни из моих самых любимых", - отметила она.

По словам итальянской спортсменки, она довольна своим результатом за два соревновательных дня.

"Конечно, всегда есть к чему стремиться, предела совершенству нет. Но даже если сравнивать с предыдущим Кубком, то я довольна выступлением в Баку. В этот раз заметна работа, и упражнения получаются намного лучше. Сейчас вступили в силу новые правила, где уделяется большое внимание артистизму. Нужно демонстрировать эмоции, и мне это определенно нравится. Считаю, что это новшество придает соревнованиям зрелищность", - добавила она.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.