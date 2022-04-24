Азербайджанские дзюдоисты выиграли Кубок Европы

Пять азербайджанских дзюдоистов выступили в первый день Кубка Европы, начинающегося сегодня в Дубровнике (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Назир Талыбов (60 кг) одолел Рика Ховарда (Великобритания), Рокко Терранову (Италия) и Бекирбека Моргоева (Украина), выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Лиору Рафаилову (Израиль), а в схватке за бронзу бронзу победил Барта Велинга (Нидерланды).

В весе до 66 кг Руслан Пашаев уступил Леонардо Валерьяни (Италия), а Эльчин Гусейнов вначале выиграл у Лино Бркича (Хорватия), но затем уступил Эмиэлю Ярингу (Нидерланды). Несмотря на поражения, оба получили шанс на утешительные схватки. Пашаев выиграл три поединка и поборется, но во встрече за бронзу проиграл Эмиэлю Ярингу (Нидерланды). А Гусейнов победно начал "утешиловку", но далее уступил.

Исмаил Ибрагимов выиграл у Омера Шаймана (Израиль) и Павле Крсмановича (Сербия), Гая Гутмана (Израиль) и Леонардо Валериани (Италия), выйдя в финал. Здесь он нанес поражение Леонардо Валериани (Италия), заняв первое место.

Нариман Мирзоев (73 кг) прошел Яно Руэбу (Германия), Сагива Сахара (Израиль) и Самуэля Гасснера (Австрия) и Андреа Спикуглию (Италия), пробившись в финал. В схватке за золото он победил Габриэля Сулли (Италия).

