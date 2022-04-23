"Бавария" стала чемпионом Германии

Сегодня подопечные Юлиана Нагельсманна проводили свой матч против дортмундской "Боруссии" в рамках бундеслиги. Уже в первом тайме действующие чемпионы Германии обеспечили себе задел в два мяча. Отличились Серж Гнабри и Роберт Левандовски. Во втором тайме "Боруссии" усилиями Эмре Джана удалось один мяч отыграть. В концовке встречи вышедший на замену Джамал Мусиала, который входит в пятерку лучших игроков мира, установил окончательный счет. 3:1 в пользу "Баварии".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эта победа позволила "Баварии" стать чемпионом Германии. Таким образом клуб из Мюнхена десятый раз подряд завоевывает этот трофей, установив попутно рекорд топ-5 чемпионатов Европы.

9 побед подряд на счету туринского "Ювентуса". В прошлом сезоне их серия оборвалась на этой отметке. Они стали четвертыми в Серии А. 7 подряд титулов удалось завоевать "Лиону" и пять раз подряд чемпионом Испании становился "Реал".

Стоит отметить, что "Бавария" потеряла шансы в этом году выиграть Лигу чемпионов. Подопечные Юлиана Нагельсманна в четвертьфинале по сумме двух матчей уступили "Вильярреалу".