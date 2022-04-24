Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки Гран-при Эмилия-Романьи в "Формуле-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место в спринтерской гонке на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года - Гран-при Эмилия-Романьи. Гонка прошла в субботу в итальянской Имоле, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако, третьим финишировал мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл").

Очки в спринте начисляются первым восьми пилотам по итогам гонки. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один. В воскресной гонке пилоты будут стартовать в том порядке, в котором финишировали в спринте.

Спринтерская гонка проводится в "Формуле-1" с прошлого сезона и представляет из себя гонку на 100 км. Всего в нынешнем чемпионате будет проведено три этапа со спринтом.

В общем зачете чемпионата мира первое место занимает Леклер (78 очков). Вторым идет его партнер по команде испанец Карлос Сайнс - младший (38), третьим - британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл (37). Действующий чемпион мира Ферстаппен занимает пятое место (33). В Кубке конструкторов лидирует "Феррари" (116 очков), на втором месте располагается "Ред Булл" (69), на третьем - "Мерседес" (65).