Азербайджанский парадзюдоист завоевал серебряную медаль на турнире в Анталье
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Азербайджанский парадзюдоист Намиг Абаслы завоевал серебряную медаль на Гран-при в турецкой Анталье.

Как сообщает Day.Az, Абаслы, выступавший на турнире в весовой категории 73 кг, в финале уступил грузину Георгию Калдани и занял второе место.

Еще один представитель Азербайджана Исмаил Мурадов (60 кг) проиграл в поединке за бронзу кыргызстанцу Тамирлану Абдыкеримову.

24 апреля на татами выйдут Салех Султанов (90 кг), Айсель Имамвердиева (70 кг) и Хатира Исмиева (+70 кг).