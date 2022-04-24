Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил пояс WBC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри одержал победу над своим соотечественником Диллианом Уайтом в поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Бой боксеров, представляющих супертяжелый вес, завершился в шестом раунде, на исходе которого Фьюри удалось нокаутировать соперника.

Таким образом, Фьюри успешно провел защиту своего титула.

На счету 33-летнего Фьюри теперь 32 победы (23 - нокаутом) в 33 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайт потерпел третье поражение при 28 победах (19 - нокаутом).