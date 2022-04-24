В воскресенье, 24 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заключительный день соревнований будет разыграно шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям команд в упражнениях с пятью обручами, тремя лентами и двумя мячами. Кроме того, по традиции на соревнованиях гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим наивысший балл за исполнение, будет вручен кубок AGF Trophy.

Сборная Азербайджана представлена во всех финалах Кубка мира: Арзу Джалилова выступит в упражнении с обручем, мячом и лентой, Зохра Агамирова продемонстрирует программу с обручем и булавами, а команда в групповых упражнениях вначале представит композицию с пятью обручами, а затем тремя лентами и двумя мячами. В состав команды входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).