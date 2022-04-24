Кубок мира в Баку: представительница Италии заняла первое место в упражнении с обручем

Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнении с обручем заняла представительница Италии София Раффаэлли, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Судьи оценили выступление спортсменки на 34.900 балла.

На второй позиции расположилась Боряна Калейн (Болгария, 31.450 балла), на третьем месте - Ади Ася Кац (Израиль, 30.350 балла)

Арзу Джалилова с результатом 29.800 балла заняла четвертое место, а Зохра Агамирова с результатом 29.350 балла шестую позицию.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье.