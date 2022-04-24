Золотую медаль Кубка мира в Баку в упражнении с мячом завоевала гимнастка из Болгарии

Золотую медаль Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом завоевала представительница Болгарии Боряна Калейн, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Ее результат составил 33.050 балла.

Серебряная медаль у итальянской спортсменки Милены Бальдассарри (30.800 балла), "бронзу" завоевала еще одна представительница Италии София Раффаэлли (30.650 балла).

Азербайджанская спортсменка Арзу Джалилова с результатом 30.100 балла заняла пятое место.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье.