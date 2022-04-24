В воскресенье Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике в индивидуальных и групповых упражнениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в упражнении с обручем первое место заняла София Раффаэлли (Италия), на второй позиции Боряна Калейн (Болгария), на третьем месте Ади Ася Кац (Израиль).

Медали победителям и призерам вручили министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG (Международная федерация гимнастики) Любовь Черкашина, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

Золотую медаль в упражнении с мячом завоевала Боряна Калейн (Болгария), серебряная медаль у Милены Бальдассарри (Италия), "бронзу" завоевала София Раффаэлли (Италия).

Медали победителям и призерам вручили член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Рауф Алиев, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG Наталья Буланова и представитель местного организационного комитета соревнований Кямран Рамазанов.

На высшую ступень пьедестала почета в групповых упражнениях с пятью обручами поднялась команда Азербайджана, на втором месте сборная Италии, на третьем месте - сборная Израиля.

Медали победителям и призерам вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, технический представитель Международной федерации гимнастики Керолайн Хант, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, судья международной категории Евгения Жидкова.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье.