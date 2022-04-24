Кубок мира в Баку: представительница Израиля заняла первое место в упражнении с булавами

Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнении с булавами заняла представительница Израиля Дарья Атаманов, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Судьи оценили выступление спортсменки на 30.950 балла.

На второй позиции расположилась Елизавета Полстяная (Латвия, 30.700 балла), на третьем месте София Раффаэлли (Италия, 29.800 балла).

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова заняла шестую позицию, ее результат составил 28.250 балла.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье, а сегодня "золото" в упражнении с пятью обручами.