Золотую медаль Кубка мира в Баку в упражнении с лентой завоевала гимнастка из Болгарии

Золотую медаль Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнении с лентой завоевала представительница Болгария Боряна Калейн, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Ее результат составил балла 29.750 балла.

"Серебро" у Дарьи Атаманов (Израиль, 29.200 балла), бронзовую медаль завоевала Екатерина Веденеева (Словения, 29.000 балла).

Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова с результатом 27.400 балла заняла шестое место.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье, а сегодня - "золото" в упражнении с пятью обручами.