Команда Италии заняла первое место в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами на Кубке мира в Баку

Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами заняла команда, представляющая Италию (30.400 балла), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На второй позиции расположилась сборная Японии (28.250 балла), третье место заняла команда Казахстана (26.650 балла).

Команда Азербайджана с результатом 24.750 заняла пятую позицию.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представляют Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье, а сегодня - "золото" в упражнении с пятью обручами.