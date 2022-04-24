В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла вторая церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике в индивидуальных и групповых упражнениях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в упражнении с булавами первое место заняла Дарья Атаманов (Израиль), на второй позиции расположилась Елизавета Полстяная (Латвия), на третьем месте - София Раффаэлли (Италия).

Медали победителям и призерам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG (Международная федерация гимнастики) Любовь Черкашина, судья международной категории Нигяр Абдусалимова.

Золотую медаль в упражнении с лентой завоевала Боряна Калейн (Болгария), "серебро" у Дарьи Атаманов (Израиль), бронзовую медаль завоевала Екатерина Веденеева (Словения).

Медали победителям и призерам вручили президент Федерации триатлона Азербайджана Эльчин Алиев, технический представитель Международной федерации гимнастики Керолайн Хант, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

На высшую ступень пьедестала почета в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами поднялась команда Италии, на втором месте сборная Японии, на третьей позиции расположилась команда Казахстана.

Медали вручили председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG Наталья Буланова.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представили Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.