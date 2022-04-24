В рамках Кубка мира в Баку гимнасткам вручили AGF Trophy

В воскресенье, 24 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира FIG по художественной гимнастике прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - Кубка AGF Trophy, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

AGF Trophy был вручен команде Италии в групповых упражнениях и азербайджанской гимнастке Арзу Джалиловой. Кубок AGF Trophy вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Кубок мира FIG по художественной гимнастике прошел в Национальной арене гимнастики в Баку 22-24 апреля. В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменок из 31 страны мира, среди них 42 гимнастки, выступающие в индивидуальной программе, и 84 - в составе групповых команд (14 команд).

Азербайджан на Кубке мира в индивидуальной программе представили Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что накануне команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" Кубка мира в многоборье, а сегодня - "золото" в упражнении с пятью обручами.